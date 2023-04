Rapina in gioielleria, nuova udienza del processo

La rapina a mano armata avvenuta a Pescara nel 2018 in una gioielleria del centro.

Nuova udienza stamattina in Tribunale al processo con quattro imputati, i due pescaresi Johnny Di Pietrantonio e suo cugino Kevin Cellini oltre a due messinesi, Kevin Schepis e Giosuè Barbuscia, accusati di essere gli autori del colpo messo a segno a segno il 27 dicembre 2018 nella gioielleria "Officine Complicato", in piazza salotto.

Nel negozio entrarono in tre, uno di loro ruppe la vetrina e si impossessò di sei orologi di pregio per un valore di circa 118.000 euro. I banditi fuggirono poi in sella a due motociclette.