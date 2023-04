Omicidio Albi, la pistola è quella che fu rubata a Cepagatti

La pistola rubata a una guardia giurata durante la rapina al Centro Agroalimentare di Cepagatti, messa a segno l'11 luglio del 2022, è la stessa che venti giorni dopo - il 1° agosto - fu utilizzata a Pescara nell'agguato che costò la vita alll'architetto Walter Albi e in cui fu ferito l'ex calciatore Luca Cavallito. A stabilirlo con certezza, come riporta il quotidiano “Il Centro”, è la perizia balistica disposta dai magistrati a cui è affidata l'inchiesta: il procuratore Giuseppe Bellelli, l'aggiunto Anna Maria Mantini e il sostituto Andrea Di Giovanni. A febbraio le loro indagini portarono all'arresto del calabrese Natale Ursino e di Mimmo Nobile, considerati rispettivamente il mandante e l'autore materiale del delitto. Poi a marzo la decisione da parte dei giudici aquilani del Riesame di annullare l'ordinanza cautelare del tribunale di Pescara rimettendo in libertà Ursino.

Stando alla confessione di uno dei quattro partecipanti alla rapina di Cepagatti, a quel colpo partecipò Mimmo Nobile che poi decise di tenere con sè la pistola in questione. Il “castello” di quell'arma venne poi ritrovato dai carabinieri, dopo l'omicidio Albi, nelle campagne di via Del Pantano insieme allo scooter utilizzato nell'agguato, a un casco e a un paio di scarpe. Dall'esame del dna sui reperti, però, non è emerso nessun riscontro genetico riferibile a Nobile.