Ecco le fasi dell'operazione nei video girati durante il blitz: 1) Le auto dei carabinieri parcheggiate in attesa della “green light”

2) I Vigili del Fuoco in supporto dei carabinieri per forzare le porte delle abitazioni oggettro del blitz

3) Militari in divisa e in borghese perquisiscono auto e motorini di proprietà o in uso agli indagati