Orsi, per Pichetto "in Abruzzo convivenza più facile"

"È chiaro che si sta ponendo un problema, che ormai dura da anni, dovuto alla scelta dell'uomo di ripopolare forzatamente con una specie di orsi proveniente dai Balcani che non è la stessa che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza è più facile. Su questo si è aperto un dibattito sulla gestione".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, ricordando di aver "istituito un tavolo che riguarda più complessivamente l'eventuale eccedenza di numero" di esemplari.

Per quanto riguarda l'orsa denominata Jj4, che ha aggredito e ucciso un runner in Trentino, a detta del ministro “c'è la magistratura e, da parte mia, il braccio operativo del Mase è Ispra che in questo momento ha espresso parere favorevole all'abbattimento".