Papà e figlioletto investiti

Sfiorata la tragedia stamattina statale 150 a Castelnuovo Vomano. Un bambino e il suo papà sono stati travolti sulle strisce pedonali. Sarebbe stata un'auto che, ferma, per consentire ai due pedoni di attraversare, sarebbe stata tamponata violentemente da un'altra vettura sopraggiunta. Non è accaduto il peggio solo l''immediato gesto del genitore che ha sollevato il piccolo da un braccio evitandogli l'impatto. I due sono attualmente ricoverati all'Ospedale Mazzini di Teramo. Le loro condizioni non sono gravi. e se la caveranno con qualche giorno di prognosi.