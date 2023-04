Pasqua "traumatica" tra Sulmona e Roccaraso

Fuori programma durante la celebrazione del Venerdì Santo. È il momento della benedizione quando il sacerdote chiama in causa il chierichetto. Il giovane, però, fatica a tenere in equilibrio la croce in legno che, inavvertitamente, gli scivola dalle mani e colpisce in testa il parroco delle comunità di Roccaraso e Pietransieri. Il video è diventato virale e circola sui social e sulle chat WhatsApp. Fortunatamente don Ishak Insan se l'è cavata con un lieve trauma.