Paura a Sant'Omero, un fulmine colpisce due case

Durante il forte temporale che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla zona, un fulmine ha centrato due case distanti circa 40 metri l'una dall'altra a Sant'Omero, in via Degli Artigiani. In entrambe le abitazioni - in ognuna delle quali risiede una coppia di anziani con problemi di salute - sono stati danneggiati l'impianto elettrico e del gas e una delle due ha subito anche gravi danni al tetto in tegole e al solaio sottostante. Dopo la chiamata per dare l'allarme sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno rimosso le parti pericolanti della copertura e posizionato alcuni teli per impermeabilizzare il tetto. L'intervento dell'ENEL e della ditta del gas ha consentito di ripristinare l'alimentazione dei servizi essenziali. Sul posto anche i Carabinieri e il Sindaco di Sant'Omero per gli adempimenti di competenza.