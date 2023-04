Ladri abbandonano auto e arnesi da scasso

Potrebbero essere gli stessi che da un paio di mesi tengono sotto scacco la Valle Peligna, i ladri che sono stati messi in fuga dai carabinieri ieri notte nella zona di Penne. I malviventi viaggiavano su una Mercedes E320, la stessa che è stata vista girare e segnalata da molte persone tra Pratola Peligna, Goriano Sicoli e Raiano. All’interno dell’auto abbandonata nelle campagne, è stato trovato uno zaino con arnesi da scasso, strumenti artigianali per l’apertura di porte e finestre, una smerigliatrice, tre radio ricetrasmittenti ed utensili modificati per la forzatura dei nottolini. L’auto utilizzata dai malviventi e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro ed è stata avviata subito una collaborazione tra i Carabinieri dell’area vestina e le forze dell’ordine nelle altre zone che negli ultimi tempi sono state oggetto di furti. L’obiettivo è trovare riscontri e conferme per capire se i malviventi di Penne siano gli autori delle altre incursioni registrate a Sulmona e dintorni nelle ultime settimane