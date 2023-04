Pescara ai playoff nazionali

Il Pescara vince anche a Picerno conquistando terza piazza e playoff nazionali: evitati i primi due turni preliminari. Contro i rossoblù Zeman rispolvera a sorpresa Germinario, preferito a Rafia, recuperato ma non ancora al meglio. Crescenzi rileva Cancellotti sulla corsia destra della terza linea: queste le uniche novità rispetto all'undici schierato contro il Monopoli. Lucani imbattuti dal 2 febbraio. Al 12esimo dopo un discreto avvio il Pescara rischia molto sul colpo di testa ravvicinato di Santarcangelo innescato Ceccarelli, temibile dalla verticale destra. Il laterale offensivo impegna Sommariva due minuti dopo: il tracciante è deviato dal portiere adriatico. Al 16esimo nuovi brividi in area biancazzurra: ennesima deviazione aerea di Santarcangelo: blocca quasi sulla linea di porta l'attento Sommariva. Sfiora la marcatura anche il Delfino: Lescano solo per non poco non capitalizza un assist proveniente dalla bandierina. Sfera che sfiora il palo: sfortunato il Gaucho. Gara ricca di occasioni: maldestro diagonale mancino di Ceccarelli al 22esimo. Il Picerno dilapida una invitante palla goal. Il Pescara non resta a guardare confermando la sua pericolosità al 22esimo. Su calcio franco di Palmiero svetta di testa Brosco che esalta l'estremo difensore lucano. Alla mezzora di gioco arriva la svolta. Fallo in area di Guerra che atterra Merola. Il direttore di gara sanziona la massima punizione che Lescano non fallisce dal dischetto: destro che non perdona ! Al 36esimo padroni di casa vicini al gol del pareggio prima con Garcia e poi con Albadoro, ma Sommariva è abile a mantenere inviolata la propria porta. Solo per poco invece non battezza l'angolino lo spiritato Lescano al 37esimo. La seconda frazione si apre subito con l'ennesima palla goal del match con il legno colpito dal lucano Santarcangelo al 47esimo. Al 54esimo Zeman muta il volto del centrocampo inserendo Aloi e Rafia per Palmiero e Germinario: un azzardo che paga. Al 57esimo il Delfino raddoppia ancora con Lescano ( 10 goal in 9 gare) che svetta in area di testa beffando il portiere sul cross di Merola che poi realizza al 60esimo il tris adriatico: accelerazione dell'esterno che scatta sul lato corto dell'area e fa secco l'estremo difensore rossoblù con un sinistro di origine controllata. Lo scugnizzo mette in ghiaccio risultato e playoff nazionali. Date in alto mare: l'inizio degli spareggi potrebbe slittare per i ricorsi presentati da diversi sodalizi di serie C, deferiti per inadempienze economiche.