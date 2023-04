Pescara deludente a Taranto

Zeman rilancia dal primo minuto Pellacani: rimpiazza lo squalificato Brosco. Tocca a Sommariva e Crescenzi sostituire invece gli altri due indisponibili Plizzari e Milani. Avvio disastroso degli adriatici. Al terzo rompe subito il ghiaccio il Taranto. Su un innocuo cambio di gioco di Mastromonaco esiziale errore di Cancellotti e dell'incerto Sommariva che lasciano la sfera a Boccadamo sul lato corto sinistro dell'area: scolastico l'assist per Tommasini che capitalizza sotto misura la ghiotta occasione ! Al decimo radoppio ionico con Bifulco, lasciato inspiegabilmente solo dai bradipi centrali biancazzurri: tocco corto dalla bandierina di Provenzano e successivo scarico per il numero 14 rossoblù che di testa supera Sommariva. Al 19esimo l'estremo difensore evita il repentino tris ionico: l'ispirato Bifulco prova la conclusione a giro deviata dal portiere abruzzese. Bisogna attendere 40 giri di lancette per registrare un sussulto zemaniano: fraseggio Lescano- Merola con l'ex foggiano che con un discreto tracciante impegna il portiere Vannucchi. Al 46esimo giallo per il diffidato Crescenzi: saltera' la gara col Monopoli. Ad inizio ripresa Zeman punta su Giabuaà e Delle Monache: rilevano Kraja e Kolay. Al 53esimo Ionici in 10: rosso diretto a Mastromonaco per avere bloccato una chiara occasione da goal falciando Delle Monache lanciato verso rete. Il Taranto non demorde. Al 56esimo ficcante ripartenza di Tommasini che porta a spasso la terza linea abruzzese: il suo tiro e' stornato da Sommariva con Bifulco letale col suo tap-in. Cala il buio sul Pescara che ora dovrà difendere il terzo posto a 180 minuti dal termine. Pasqua triste per Zeman e i suoi