Pescara, il nuovo piano acustico in consiglio comunale

Si preannunciano oltre 60 emendamenti alla delibera del Piano di risanamento acustico di Pescara, che stamattina verrà discussa in consiglio comunale. Difficile quindi che si arrivi al voto già oggi, ma si lavora per ridurre la distanza con le associazioni di categoria degli esercenti che chiedevano il ritiro delle norme volte a limitare l'impatto della movida notturna nella zona del mercato di piazza Muzii. Una questione annosa, quella della convivenza tra i locali che chiedono di poter lavorare fino a tardi e i residenti che invece pretendono silenzio dopo una certa ora per poter riposare. Il Comune tenta una mediazione ma anche all'interno della maggioranza ci sono posizioni diverse: il sindaco Masci preme per far approvare la delibera senza ritardi, mentre Fratelli d'Italia intende presentare - appunto - una serie di emendamenti per allentare i divieti. Intanto, il prossimo 28 giugno è prevista una nuova udienza della causa promossa davanti al tribunale civile da una settantina di residenti del centro che hanno chiesto al comune oltre due milioni di euro come risarcimento per i danni provocati dal rumore.