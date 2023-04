Pescara: terzo posto vicino

Zeman rilancia Delle Monache, lasciando in panchina Kolay. Mora rimpiazza numericamente l'infortunato Rafià con Kraja che si sposta sul versante destro della metà campo. Milani e Brosco di nuovo in campo dopo aver smaltito il turno di squalifica. Al 12esimo ospiti in vantaggio. Su un calcio piazzato dalla trequarti Pinto pesca la deviazione aerea di De Santis aiutato anche dal forte vento a favore. La sfera bacia l'incrocio: non impeccabile la terza linea biancazzurra: decima gara consecutiva chiusa senza clean sheet. Al 2oesimo Sommariva salva il risultato stornando in corner una improvvisa conclusione di Giannotti che in girata impegna l'estremo difensore. Al 31esimo proteste pugliese per un rosso mancato a Cancellotti, ultimo uomo sul lanciatissimo Giannotti che soprende la linea alta adriatica: per il direttore di gara l'intervento del terzino è regolare Al 35esimo Pisseri nega il pari a Merola deviando sulla bandierina la conclusione, aiutato anche dal montante. Bella la triangolazione tra l'ex foggiano e Kraja. Ad inizio ripresa Zeman rilancia Pellacani e Aloi: sostituiscono Cancellotti e Mora. Al 48esimo Il Delfino impatta. Aloi cambia gioco per Kraja che scarica per Lescano: capolavoro del Gaucho che supera il portiere grazie ad una spettacolare rovesciata. 17esimo acuto stagionale per il bomber. Sulle ali dell'entusiasmo gli abruzzesi lambiscono il bis un minuto dopo con un tiro a giro di Delle Monache. Il 2 a 1 è nell'aria ed arriva su palla inattiva al 59esimo. Splendido tracciante di Palmiero e successivo colpo di testa di Brosco. Rete fotocopia rispetto a quella realizzata dal Monopoli: anche in questo caso il vento a favore ha sicuramente agevolato gli adriatici. Al 76esimo shoot insidioso di Kraja che termina di poco fuori. Sfortunato Lescano che al 77esimo è bloccato solo dal montante. Al 90esimo Merola spreca una ciclopica palla goal spedendo alle stelle un comodo tap-in dopo la conclusione di Kolay deviata dal portiere pugliese. Terza piazza ancora da consolidare dopo il successo esterno del Picerno a Francavilla. Scontro diretto in terra lucana domenica prossima. Agli abruzzesi servirà un punto per approdare ai playoff nazionali.