Pescara, vittoria in rimonta

In serie A si è giocata la terzultima giornata della stagione regolare. Al Palarigopiano il Pescara ha battuto 3-2 la Fortitudo Pomezia. Biancazzurri momentaneamente al terzo posto. Sotto di un gol all’intervallo, la squadra di Despotovic è riuscita a ribaltare la sfida nella ripresa grazie ai gol di Petrov e Caruso. E dopo il nuovo pareggio dei laziali è stato l'esperto Murilo a siglare il punto che ha deciso la contesa. Il Futsal Pescara tornerà in campo domenica prossima per affrontare in trasferta il Real san Giuseppe.