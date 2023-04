PNRR, un miliardo all'Abruzzo

Se i tempi saranno rispettati, l'Abruzzo potrà contare su circa un miliardo di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, 216 sono i milioni di euro andranno spesi in ambito sanitario e 80 nell'edilizia scolastica. 620 milioni saranno destinati al potenziamento della tratta ferroviaria Roma-Pescara. A questi devono essere aggiunti i 292 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Un'attenzione particolare alle aree colpite dal sisma che potranno contare su circa un miliardo e ottocento milioni provenienti dal PNC, il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari.