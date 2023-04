Polemica sulle nomine regionali

Scontro politico sulla nomina di un componente della segreteria del vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente (Lega), eletto nel Consiglio d’amministrazione di una società cooperativa agricola. Il consigliere del Movimento 5 stelle Pietro Smargiassi, presidente della commissione di Vigilanza, ha chiesto "chiarimenti all'assessore" che risponde: “nomina trasparente e corretta”.

"A seguito di circostanziata segnalazione, la segreteria della Commissione Vigilanza, da me presieduta, ha avuto modo di riscontrare la presenza di un componente della segreteria dell’assessore all’Agricoltura Imprudente all’interno del Cda della società “Olearia Vinicola Orsogna” con la qualifica, appunto, di Consigliere”, ha scritto Smargiassi.

“Lungi dal voler esprimere giudizi sull’opportunità o meno che soggetto vicino all’assessore all’agricoltura assuma cariche all’interno dell’organo che controlla una società agricola, coinvolta peraltro nell’importante settore della vinificazione - ha aggiunto - ci preme avere rassicurazioni proprio dall’assessore sul fatto che siano state preliminarmente verificate eventuali cause di incompatibilità tra la carica assunta dal membro della segretaria e il rapporto di lavoro dallo stesso contratto con Regione Abruzzo e se, ove ne ricorrano i presupposti, lo stesso abbia ricevuto espressa autorizzazione ad assumere la carica di membro del Cda”.

“Attendiamo in tal senso spiegazioni chiarendo sin d’ora che, in assenza, procederemo a indire apposita seduta di commissione per dirimere le perplessità emerse”, ha concluso l’esponente grillino.

Nella replica, Imprudente ha annunciato di avere parlato “per le vie brevi prontamente e con cordialità con il presidente Smargiassi, al quale ho rappresentato che il percorso legato alla nomina di un dipendente regionale, componente della mia segreteria, nel Cda della società ‘Olearia Vinicola Orsogna’ è stato caratterizzato dalla massima trasparenza e dal rispetto delle nome. Voglio precisare anche, come ulteriore elemento di chiarezza - ha aggiunto Imprudente - che la persona in questione non è stata nominata dalla Regione ma eletto dai soci del sodalizio cooperativo”.

“Ringrazio il presidente Smargiassi per l’attenzione verso le attività esterne dei dipendenti regionali, in merito alla ‘circostanziata segnalazione’ relativa alla presenza di un componente della mia segreteria all’interno del Cda della società ‘Olearia Vinicola Orsogna’ intendo rassicurare il collega sul rispetto dei preventivi riscontri di compatibilità e delle procedure autorizzatorie da parte dell’Ente regionale - ha concluso - Il rispetto di queste norme e procedure è la prova della assoluta trasparenza che ha segnato questa vicenda che ritengo e riteniamo del tutto chiarita”.