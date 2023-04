Purem, lavoratori in assemblea

Le prospettive a tinte fosche per gli ottanta dipendenti della Purem di Castellalto in provincia di Teramo. Oggi - dopo il rifiuto ribadito per due volte dell'azienda di sedersi al tavolo con istituzioni e sindacati - i lavoratori si riuniranno in assemblea straordinaria: tra i punti all'ordine del giorno il blocco a oltranza degli straordinari.

La Purem è l'azienda del comparto metalmeccanico che in provincia di Teramo ha il fatturato più alto e dove si producono impianti di scarico per veicoli commerciali leggeri.

La proprietà tedesca ha deciso di delocalizzare la produzione di una nuova marmitta in Romania.