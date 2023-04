Salvati in quota tre ventenni

Un 25 aprile da dimenticare per tre ventenni rimasti bloccati sulle alture nei pressi di Opi, in provincia dell'Aquila. Il maltempo, l'intensa nevicata e il forte vento hanno sorpreso i tre ragazzi ed è stato necessario l'intervento dell'equipaggio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco del Centro Aviazione di Ciampino per trarli in salvo. All'arrivo dei soccorritori, uno di loro era già entrato in stato di ipotermia. L'intervento è stato concluso attorno alle 20.30.