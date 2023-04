Scontro sulla Teramo-Mare

Poco dopo le 8:00, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla Teramo-mare (Variante alla SS80), a seguito di uno violento tamponamento che ha coinvolto tre auto: una BMW, una Fiat Bravo e una Dacia Duster. Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che la BMW, con a bordo il solo conducente, ha innescato il tamponamento scontrandosi violentemente contro la Bravo che a sua volta ha tamponato la Duster. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione mare nel restringimento nei pressi della rotonda di Mosciano Sant'Angelo. A causa dei traumi riportati, il conducente della Duster ha dovuto fare ricorso alle cure dell'Ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Rossa Italiana. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati in attesa dei rilievi e della rimozione da parte di carroattrezzi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente. Sulla corsia in direzione mare, che è rimasta bloccata al traffico per tutta la durata dell'intervento e dei rilievi, si è formata una lunga fila di veicoli.