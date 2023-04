Scoperto dal cane antidroga, in arresto

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aquila per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di 300 grammi di stupefacente, hashish e cocaina, di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Negli ultimi tempi l'uomo era rientrato nelle investigazioni dei Carabinieri della stazione di Sassa che, a più riprese, hanno anche recuperato piccoli quantitativi di droga riconducibili alle cessioni che avrebbe fatto in favore di alcuni consumatori arrivati in zona per rifornirsi.

Da qui l’avvio delle indagini e l’iscrizione del 46enne nel registro degli indagati della procura della Repubblica dell’Aquila che, all’esito dei rapporti e riscontri dei militari dell’Arma, ha disposto un decreto di perquisizione, subito eseguito con l’intervento dell’unità cinofila del comando carabinieri di Chieti.

L’attività di polizia giudiziaria intrapresa si è conclusa lo scorso fine settimana con la scoperta di diverse tipologie di droga, nascoste all’interno e nelle pertinenze dell’abitazione perquisita. La sostanza è stata fiutata dal cane antidroga Bagheera.

Tutti gli elementi raccolti nella perquisizione, con quelli ottenuti precedentemente, hanno messo i carabinieri nelle condizioni di contestare la flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 46enne, dopo l’udienza di convalida da parte del GIP presso il Tribunale dell’Aquila, da ieri si trova ai domiciliari.