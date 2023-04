Serie D, la giornata delle abruzzesi

Oggi, alle 15, Serie D in campo per la trentesima giornata di campionato.

Iniziato il conto alla rovescia promozione per il Pineto, ospite del fanalino di coda Tolentino. L'auspicato successo, abbinato a un eventuale passo falso della Vigor Senigallia, seconda in classifica che oggi in casa attende il Matese, non basterebbe tuttavia a festeggiare in anticipo: Serie C in tasca, in maniera matematica, se l'11 di Amaolo riuscirà a far suo anche il match con il Trastevere, il prossimo 16 aprile.

Punti salvezza per l'Avezzano, sul campo del Vastogirardi. La Vastese, in lotta per non retrocedere, è attesa dalla difficile trasferta sul campo della Cinthya Albalonga.

Ultima spiaggia per il San Nicolò Notaresco: solo un successo contro il Porto d'Ascoli potrà tenerlo ancora a galla.