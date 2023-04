Settimana delle vaccinazioni, a Pescara iniziative per i fragili

E' iniziata la settimana delle vaccinazioni, un'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha il fine di aumentare la consapevolezza sull'importanza delle vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive.

Per l'occasione, la Asl di Pescara ha deciso di promuovere le vaccinazioni di persone rese fragili da malattie croniche e quindi più esposte al rischio di contrarre malattie infettive che potrebbero avere complicanze gravi.

Da oggi fino a sabato, il personale del Servizio vaccinazioni visiterà reparti ospedalieri e laboratori specialistici per rendere più efficiente e capillare la rete di distribuzione dei vaccini.