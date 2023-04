Sindacati e politiche di genere

Un’assemblea pubblica sul ruolo del sindacato nell’implementazione delle politiche di genere, a conclusione di un progetto di formazione rivolto principalmente ai delegati uomini e alle delegate sindacali della provincia di Pescara, provenienti da diverse realtà aziendali.

A organizzarla domani, mercoledì 19 aprile, alle 9.30 presso la Sala consiliare del Comune di Pescara, è il Coordinamento Belle ciao Pescara con le donne del sindacato pensionati Spi Cgil.

Il corso - articolato in tre moduli presso il centro direzionale Fater a Spoltore - si era prefissato l’obiettivo di fornire strumenti utili nella contrattazione aziendale in un’ottica di genere, per individuare e contrastare eventuali situazioni discriminanti e di violenza e per introdurre condizioni e clausole necessarie a favorire condizioni di lavoro a misura di donne e uomini, si legge in una nota.

All’assemblea pubblica interverranno Adelchi Sulpizio, assessore alle politiche sociale del Comune di Pescara; Brunella Capisciotti, Centro antiviolenza Ananke; Federica Chiavaroli, Coordinatrice gruppo imprenditrici Chieti-Pescara; Anna Maria Rita Guarracino, consigliera di parità Regione Abruzzo; Alessandra Di Simone, Spi Cgil Pescara; Alessandra Tersigni, Fiom Cgil Pescara.