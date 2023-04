Svolta nelle indagini sulla sparatoria a cascina Spiotta, indagato l'ex Br Lauro Azzolini

Spunta il nome dell'ex brigatista rosso Lauro Azzolini, di nuovo indagato a Torino per concorso in omicidio per il tragico epilogo del sequestro dell'imprenditore del vino Vittorio Vallarino Gancia e la sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 nella quale persero la vita il 44enne appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, abruzzese di Penne, e Margherita Cagol fondatrice, insieme al marito Renato Curcio, delle Brigate Rosse.

Lo stesso Curcio è indagato nel complesso procedimento ora portato avanti dai Pubblici Ministeri torinesi Emilio Gatti e Ciro Santoriello che hanno notificato questo nuovo avviso di garanzia all'ex terrorista Azzolini (compirà 80 anni a settembre), originario del Reggiano e residente a Milano, inizialmente prosciolto per le stesse accuse. L'uomo è ora difeso dall'avvocato Davide Stancanella. Per proseguire con le contestazioni della Procura sarà necessaria un'autorizzazione del Giudice. La camera di consiglio davanti al Gip torinese Anna Mascolo è fissata per il prossimo 9 maggio, nel corso della quale i Pm chiederanno, appunto, di revocare la precedente sentenza di proscioglimento per “non luogo a procedere” e riaprire così il fascicolo nei confronti di Azzolini.

Se la ricostruzione fosse confermata l'inchiesta dei magistrati torinesi e della Direzione nazionale antimafia potrebbe riscrivere un nuovo capitolo di storia, relativa ai fatti nella cascina Spiotta di Acqui Terme dove per un giorno era stato segregato Gancia, noto per essere “il re degli spumanti”. Venne richiesto, all'epoca, un riscatto di un miliardo di lire, non versato. Soldi che sarebbero serviti alle Brigate Rosse per finanziarsi.

Determinante per la riapertura delle indagini l'esposto di Bruno e Cinzia D'Alfonso (assistiti dal legale Sergio Favretto), figli carabiniere abruzzese ucciso più di cinquant'anni fa.

Lauro Azzolini, che si faceva chiamare “Mario Lupo”, è ritenuto responsabile dell'omicidio del 1976 del vice questore di Biella Francesco Cusano e del successivo ferimento a Milano del notissimo giornalista Indro Montanelli. Lo stesso ex Br partecipò il 16 marzo del 1978 al sequestro di Aldo Moro in via Fani a Roma, azione criminale nella quale morirono anche alcuni agenti della scorta dell'allora leader della Democrazia Cristiana.

Azzolini ha beneficiato di una serie di sconti di pena, a fronte delle condanne all'ergastolo subite per questi gravi fatti che hanno segnato la storia d'Italia.