Teramo, al via ricostruzione di Palazzo Pompetti

È stata scelta l'impresa che eseguirà l'intervento a palazzo Pompetti a Teramo. L'investimento previsto è di circa 10 milioni di euro di fondi pubblici. L’ultimo passaggio per l'apertura del cantiere interessa il rilascio del decreto dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Quello di palazzo Pompetti sarà tra i più grandi cantieri della ricostruzione privata nel teramano. L'immobile è stato gravemente lesionato dal sisma 2016-2017. Oltre un secolo di storia per l'edificio costruito attorno al 1902 per iniziativa della famiglia Costantini-Pompetti.

La procedura per avviare l'intervento di recupero e restauro del bene immobile è stata seguita dall'amministrazione comunale, titolare per il 49 per cento dell'immobile di stile neo classico. Il 51 per cento dell'edificio appartiene a privati e commercianti: proprio per garantire l'attività di questi ultimi, i lavori saranno eseguiti con le attività in esercizio e aperte al pubblico.

I tempi per la ristrutturazione dell'immobile, in pieno centro a Teramo, non dovrebbero superare i 2 anni anche per questioni di viabilità dell'area, cuore della città capoluogo di provincia.

A vigilare sulla regolarità dei lavori sarà anche la Sovrintendenza per l'interesse storico del complesso e di tutte le sue pertinenze.