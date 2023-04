Dramma a Celano

E' precipitata dal balcone della sua casa con il figlio di 6 anni in braccio, da un'altezza di circa 4 metri. Per la donna, 36 anni anni, nonostante il tempestivo intervento del 118, non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è stato elitrasportato all'ospedale dell'Aquila. Le sue condizioni sono gravi.

La tragedia è avvenuta questa mattina a Celano, poco dopo le 8 nella centralissima via Fonte Grande.

Sul posto i Carabinieri delle stazioni di Celano e Collarmele, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano e la Protezione Civile.

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.