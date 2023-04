Vittima di Marcinelle identificata 67 anni dopo la tragedia

Si chiamava Dante Di Quilio ed era un minatore al lavoro nella miniera del Bois du Caziere, a Marcinelle, la mattina dell'8 agosto 1956, quando il crollo delle gallerie sorprese e uccise 262 operai, 60 dei quali erano abruzzesi.

Quattordici delle vittime, però, non furono mai identificate. E questa sorte toccò anche a Di Quilio, il cui corpo ora è stato identificato grazie al test del Dna, con un campione comparato con quello prelevato dalla figlia.

Si è potuto così ricostruire la storia dell'uomo, nato ad Alanno il 10 novembre 1928, residente a Manoppello (centro dal quale provenivano altri 24 minatori, ndr) ed emigrato in Belgio per necessità. Aveva una moglie e due figli.

“A distanza di tanti anni c'è ancora tanta rabbia nei confronti delle autorità belghe. Io ho perso mio padre che aveva 40 anni ed era stato mandato alla miniera come oggi vengono in Italia questi poveracci che scappano dall'Africa, per la fame". Questo il commento di Nino Di Pietrantonio, presidente dell'Associazione vittime del Bois du

Cazier, che ha aggiunto di avere notizia di un'ulteriore identificazione, quella del corpo di Eduardo Romasco, di Manoppello.

Non ci sono molti dettagli, però, al momento, anche perché - secondo Di Pietrantonio - “i belgi hanno fatto le cose un po' alla buona”.

Non ha notizie ufficiale nemmeno il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, che tuttavia si dice pronto a organizzare una cerimonia commemorativa per rendere omaggio alla memoria di “un martire del lavoro e dell'emigrazione” come Dante Di Quilio.