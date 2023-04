Tutto pronto per il rito dei Serpari

Agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali e regionali veloci. Per il fine settimana, è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Mentre gli abbonati del Regionale possono usufruire di Viaggia con me, per spostarsi gratuitamente su tutti

i treni del Regionale assieme a chi ha acquistato un biglietto.