Un'altra vittima del lavoro

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo al Molino Alimonti di Casillo di Ortona. La vittima è un operaio di 49 anni che aveva appena caricato un camion di farina, e stava fissando il rimorchio alla motrice. L'operazione tuttavia non è riuscita, e l'uomo è rimasto schiacciato. Una lieve pendenza o i freni di sicurezza non inseriti hanno causato la tragedia. Inutile l'intervento del 118, che si era levato in volo in elicottero da Pescara. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Ortona, che al momento escludono responsabilità di terzi per quanto accaduto.

