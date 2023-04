Vandali in azione

Preso di mira dai vandali nel fine settimana l’asilo nido La Conchiglia di viale Amerigo Vespucci a Pescara Sud. Ignoti, dopo essersi introdotti da un ingresso posto sul retro dell’edificio, lì dove vi è il giardino, hanno messo a soqquadro i locali che abitualmente ospitano bambini e insegnanti, distruggendo suppellettili e danneggiando arredi e pareti; la porta posteriore da cui sono passati è stata a sua volta irrimediabilmente compromessa. I malviventi hanno inoltre portato via un tablet e pochi altri oggetti, tra cui alcune confezioni di alimenti. L’accaduto è stato scoperto questa mattina all’orario di riapertura della struttura educativa, che è dedicata ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

<Si tratta dell’azione di balordi - ha dichiarato questa mattina l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli - sulla quale non intendo spendere parole perché i fatti si commentano da soli. Spero solo che gli autori possano essere identificati e puniti. Ciò che mi preme in questo momento è rassicurare il personale e le famiglie, perché l’asilo già da domani sarà regolarmente riaperto a beneficio dei bambini. Come assessorato ho infatti dato immediate disposizioni affinché la porta divelta possa essere rapidamente sostituita, così come le aule e gli spazi interni saranno recuperati e rimessi nelle condizioni necessarie a ospitare adeguatamente i bambini>.