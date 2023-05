70 auto intestate a prestanome, due denunce della Gdf

Falso in atto pubblico, determinato dall'altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato, indebita percezione del reddito di cittadinanza: con queste accuse la guardia di finanza di Chieti ha denunciato alla procura della Repubblica di Lanciano (Ch) 2 persone coinvolte in una vicenda di falsa intestazione di 70 autovetture. I finanzieri della

Compagnia Lanciano hanno accertato l'esistenza di un'attività abusiva di commercio di auto esercitata da un uomo di origini campane che ha intestato ad

un connivente, prestanome, 70 vetture, seppur cedute ed utilizzate da terzi.

Molti dei veicoli risultano a disposizione di alcuni pluripregiudicati, nelle aree campane e foggiane, per compiere reati e anche per l'attività di spaccio.

Nel corso di una perquisizione a casa del denunciato sono state recuperate 40 carte di circolazione e i militari hanno provveduto a notificare al Pubblico registro automobilistico (Pra) ed alla Motorizzazione civile il blocco anagrafico, emesso dalla procura della Repubblica di Lanciano, per la cancellazione d'ufficio dei 70 veicoli intestati al prestanome ed alla limitazione delle eventuali future operazioni di acquisto e vendita. Sia l'evasore totale che il prestanome percepivano il reddito di cittadinanza

sottraendo all'erario circa 35 mila euro. I militari hanno segnalato l'illecito anche all'Inps per la revoca del beneficio ed il recupero delle somme non

spettanti. I finanzieri stanno procedendo al recupero delle somme non pagate anche a titolo di bollo, Imposta provinciale di trascrizione e marche da bollo e

dell'imponibile sottratto a tassazione per l'attività commerciale esercitata abusivamente.