Da oggi niente pedaggi tra L'Aquila Est e L'Aquila Ovest

Da oggi nessun pedaggio per gli automobilisti che percorreranno i 5 km di tratto tra i due caselli L'Aquila Est - L'Aquila Ovest, sulla A 24.

Entra in vigore la convenzione stipulata tra il Comune e l'Anas, con il benestare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale lo scorso 17 aprile è stata firmata l'intesa.

Si tratta di un esperimento il cui obiettivo è quello di decongestionare il traffico del centro cittadino, spostandone una parte sull'arteria autostradale, che diventerebbe di fatto una sorta di tangenziale, gratuita per tutti, non solo per le vetture munite di Telepass.

Centomila euro sono stati stanziati dall'amministrazione comunale per coprire l'operazione nell'anno in corso, altrettanti per il 2024 e il 2025.

La misura, però, ufficialmente resterà in vigore fino al 31 dicembre, cioè fino alla scadenza del mandato per la gestione di A24 e A 25 conferito all'Anas dal precedente governo dopo che quest'ultimo aveva estromesso Strada dei Parchi.