Aggredita mentre porta il cane a passeggio

Una passeggiata con il cane si è trasformata in una brutta disavventura per una giovane 30enne a L'Aquila. Giunta nell’area di Madonna Fore con il suo animale al guinzaglio, la giovane si è resa conto della presenza di un altro cane – di grossa taglia – non tenuto al guinzaglio che le si stava avvicinando, avventandosi sul suo. Così, spaventata, ha invitato il proprietario a intervenire, sottolineando la necessità del guinzaglio. Il giovane – secondo quanto ha riferito la ragazza – ha reagito aggredendola e spintonandola. Immediata, quindi, la denuncia ai Carabinieri da parte della 30enne, che si è recata in Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Intanto i militari dell’Aquila hanno identificato l’uomo. Fortunatamente nulla di grave per la giovane, che sembrerebbe aver riportato qualche escoriazione su braccia e gambe.