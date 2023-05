In un blitz effettuato ad Alba Adriatica, in un negozio d'abbigliamento e bigiotteria, la Guardia di Finanza di Teramo ha sequestrato oltre 9.000 tra carte e personaggi col marchio Pokemon più altri 19.000 articoli destinati ai bambini, tutti palesemente contraffatti, e 590.000 prodotti da fumo come cartine e filtri posti in vendita senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare, incensurato, è stato denunciato a piede libero.