Alle 13.50 la "grande partenza"

Il Giro d'Italia 2023 prenderà il via ufficialmente oggi alle 13.50 da Fossacesia, quando, sulla “via verde”, partirà il primo ciclista in gara, ovvero il belga Laurens Huys, chiamato a percorrere per primo i 19 km e 600 metri su cui si sviluppa la tappa a cronometro con arrivo ad Ortona.

Poi a distanza di un minuto, l'uno dall'altro, gli altri atleti fino all'ultimo in programma, Stefano Oldani che inizierà la sua crono alle 16.45.

Il vincitore della tappa a cronometro conquisterà, dunque, la prima maglia rosa del Giro n. 106 per la quale sono in gara 176 corridori per 22 squadre.



Tra i favoriti c'è lo specialista per antonomasia, Filippo Ganna che se la vedrà principalmente con due tra i due maggiori favoriti per la vittoria finale, Primoz Roglic e Remco Evenepoel.