Allerta gialla in tutto l'Abruzzo

Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha previsto, per oggi 10 maggio, l’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione, dove sono annunciate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

In particolare, allerta gialla vuol dire che ci possono essere fenomeni localizzati come erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, scorrimento di acqua con trasporto di detriti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi. Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare frane anche rapide legate a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

Tutti i Comuni, in base all’allerta gialla, devono attivare il livello di attenzione adeguato.

Le piogge andranno avanti per tutta la giornata. Previsto un calo delle temperature tra i 3 e i 5 gradi.

Per visualizzare le nostre previsioni meteo cliccare qui.