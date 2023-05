Alpini Battaglione L'Aquila feriti in Kosovo

Un gruppo di militari della Kosovo Force (Kfor) è rimasto ferito nei gravi scontri a Zvecan, nel nord del Kosovo fra truppe Nato e dimostranti serbi, che protestavano contro il nuovo sindaco della località, di origine albanese.

Tra questi ci sono 11 italiani appartenenti al nono Reggimento alpini L'Aquila. Lo ha riferito lo Stato Maggiore della Difesa, confermando che i militari del contingente italiano hanno riportato ferite da trauma e ustioni dovute all'esplosione di dispositivi incendiari.

I soldati hanno affrontato i dimostranti serbi che assediavano da ore la sede del municipio locale per impedire al nuovo primo cittadino di insediarsi nel suo ufficio. Nei duri scontri, i militari hanno fatto largo uso di sfollagente, lacrimogeni e bombe assordanti, mentre i serbi hanno risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie, molotov e altri oggetti.

Subito soccorsi dalle unità mediche di Kfor, sono attualmente sotto osservazione del personale sanitario; non corrono pericolo di morte.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, segue l'evoluzione della situazione attraverso il Comando operativo di vertice interforze e ha espresso vicinanza ai militari feriti e ai loro famigliari.

Numerose le reazioni di solidarietà espresse nei confronti delle Penne Nere.

"La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono vicinanza e augurano una pronta guarigione ai militari Nato-Kfor italiani, ungheresi e moldavi rimasti feriti negli scontri in Kosovo", si legge in un tweet del ministero della Difesa.

"Ho avuto modo di sentire il loro comandante, il colonnello Mario Bozzi, che mi ha rassicurato sulle loro condizioni - ha affermato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - Le ferite sono lievi e spero che potranno tornare al più presto ad abbracciare i loro familiari".

“Proprio la prossima settimana, insieme alla sezione Abruzzi dell'Associazione nazionale alpini, mi recherò in Kosovo nell'ambito di un progetto che vede L'Aquila in prima fila in favore delle popolazioni locali - dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - In quell'occasione testimonierò alle nostre penne nere, ancora una volta, l'affetto che l'intera comunità prova nei loro confronti".