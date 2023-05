Annuncia il suicidio sui social, salvato dagli amici

A salvarlo, probabilmente, è stato il tam-tam sulle chat degli amici che lo hanno prima dissuaso tramite messaggi e poi avvisato i carabinieri. Il ragazzo, minorenne, la notte scorsa aveva annunciato di togliersi la vita proprio attraverso i social network, successivamente mettendosi ad urlare e chiamare aiuto, bussando ai campanelli di diverse abitazioni di Sulmona. I Carabinieri lo hanno trovato a notte fonda, in via Carso, infangato e in stato confusionale, ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Carabinieri che erano stati allertati anche dai residenti, svegliati nel cuore della notte dalle grida disperate del ragazzo. Tutta da chiarire l’intera storia: non è chiaro se il diciassettenne sulmonese abbia realmente tentato il suicidio. Tutta da verificare anche la sua situazione familiare e personale. Lavoro, affidato, in queste ore, ai militari dell’arma peligna che cercheranno di ricostruire la cronologia dei messaggi con gli amici ascoltandone le testimonianze