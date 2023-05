Via libera all'appalto delle opere Zes

Andrà in gara d'appalto anche la penultima opera PNRR assegnata alla ZES Abruzzo. Con un finanziamento complessivo di 7 milioni e 650 mila euro il progetto prevede il potenziamento e l’ampliamento della banchina di levante e del molo martello al Porto di Vasto. Il lavoro consentirà a RFI (Rete ferroviaria italiana) di realizzare il collegamento su rotaia. La banchina passa dagli attuali 53 metri a 60, l’importo a base d’asta è di 6 milioni 696 mila euro.

Nel dettaglio, l'intervento prevede l’eliminazione del molo martello ed il contestuale prolungamento della banchina di levante che sarà destinata al traffico Ro-Ro e Merci Varie trasferendo gli ormeggi dei pescherecci lungo la banchina di ponente. La riqualificazione della banchina di riva (lunga circa 350,00 m), allargandola e regolarizzandola verso lo specchio portuale, consentirà di guadagnare maggiori aree del piazzale retrostante. La banchina sarà destinata ai traffici Ro-Ro (trasporto via mare di mezzi su gomma e vagoni) e merci varie mentre il tratto restante verso la banchina di ponente servirà all’ormeggio dei pescherecci e consentirà l’ormeggio dei traghetti per le linee di collegamento turistiche nel periodo estivo. La banchina di ponente potrà essere dedicata alle attività della nautica da diporto e della pesca; a tal riguardo si è previsto di riqualificare il varco e la rampa di accesso già esistenti. In questo modo le attività della nautica e della pesca si svincolano, almeno per i flussi terrestri, dalle attività dei traffici commerciali e si riducono notevolmente le condizioni di conflittualità e sicurezza portuale connesse con la viabilità interna del porto.