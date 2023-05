Attacco hacker, in campo anche la Regione

Regione Abruzzo in aiuto della Asl 1 L’Aquila, vittima di un pesante attacco hacker negli ultimi giorni. Il direttore generale dell’azienda sanitaria, Ferdinando Romano, rende noto che “in conseguenza dell’attacco, la Regione ha costituito un gruppo di pronto intervento di sicurezza informatica che sta operando a supporto dei gruppi tecnici aziendali, immediatamente attivati nella gestione dell’incidente, per limitare il disagio derivante dall’indisponibilità di alcuni dei servizi informatici. Il lavoro dei tecnici – aggiunge Romano - procede ininterrottamente con il coordinamento, in presenza, della Direzione strategica dell’azienda. Sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire i servizi sanitari con modelli organizzativi alternativi”.

Intanto, i reparti che hanno ancora a disposizione dei fax li hanno rimessi in funzione. Di fatto, però, il centro elaborazione dati della Asl non è ancora in grado di stabilire quanti e quali dati siano stati rubati nell’attacco informatico di mercoledì scorso. Al San Salvatore, così, si va avanti con carta e penna per supportare il più possibile ricoveri e terapie.

I reparti più in difficoltà sono il laboratorio analisi, dove l’attività e ridotta al 20 percento, e il centro trasfusionale, che non ha la possibilità di processare le sacche di sangue. Al momento funziona a regime solo la Radiologia, perché gli hacker non sono riusciti ad entrare nel sistema.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo Monti che avrebbe sottratto centinaia di gita byte di informazioni, compresi la banca dati del dna e l’archivio con i nominativi dei pazienti sieropositivi. Non è giunta al momento nessuna richiesta di riscatto.

I tecnici hanno già constatato che non sarà possibile ripristinare i sistemi prima di quattro settimane. E poi naturalmente sarà necessario immettere nuovamente tutto ciò che è stato fatto in cartaceo.