Autistico, 10 anni. Comunione altrove

Alla fine è arrivato l'invito del vescovo ad andare dal Papa il prossimo 17 giugno in Vaticano. Ma quel banco rimasto vuoto durante la cerimonia per la Prima Comunione non è rimasto inosservato e fa ancora male. «Molti genitori non sapevano nulla, sono rimasti allibiti, se si fossero accorti prima, mi hanno detto, avrebbero protestato e si sarebbero schierati dalla nostra parte». Questo dicono i genitori di C., un bambino autistico escluso dalla Messa della Comunione celebrata domenica scorsa alla Chiesa dell'Assunta, a Silvi Marina. In tutto erano 40, molti compagni di classe di C.

Il parroco voleva sistemarlo in una cappella della Chiesa o rinviare per lui la celebrazione del sacramento in altra data solo perchè durante le prove dei giorni precedenti non era proprio stato tranquillo. Ma davanti al rifiuto dei genitori è arrivata l'esclusione che ha fatto tanto rumore in paese.

L'assenza è stata notata. Perchè mentre nella chiesa dell'Assunta tutto andava avanti come se nulla fosse, poco distante, in un'altra chiesa c'era un'altra comunione per un solo bambino accompagnato da mamma e papà ma con tanta gente venuta ad assistere alla festa di C. ma senza gli amici di C.

La mamma oggi pare ci voglia passare sopra: «Sono stata molto felice dei loro riscontri - dice al telefono questa mamma indaffaratissima - Molte mamme mi hanno ribadito di stare dalla mia parte. Se avessero saputo in tempo avrebbero tenuto il punto, dicendo: “Se C. non può fare la Comunione, allora non la facciamo fare nemmeno agli altri”. Ma ormai era tutto accaduto».

Il caso non è chiuso. Il presidente in Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante è al fianco della famiglia nella battaglia per l’inclusione dei bambini con difficoltà. «La nostra denuncia ha un solo scopo - dice papà Daniele - una cosa del genere non deve più accadere».

Sono arrivate anche le scuse del parroco, padre Antonio Iosue. Poi a chiamare i genitori è stato il vescovo di Teramo e Atri, Lorenzo Leuzzi per chiarire quello che viene archiviato come un malinteso, un’incomprensione. Il vescovo ha poi invitato la famiglia a partecipare all’udienza di Papa Francesco il 17 giugno, quando la Diocesi di Teramo e Atri è stata invitata a Roma e verrà accolta dal pontefice della sala Paolo VI: sono stati già organizzati 130 pullman con settemila persone. Più uno.