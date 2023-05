Cade dal balcone di casa

Una donna di 60 anni è caduta dal balcone di casa, dal terzo piano di una palazzina in viale Madonna a Pratola Peligna, nell'aquilano. E' stata trasportata, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sulmona in codice rosso. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i carabinieri di Pratola Peligna e i vigili del fuoco di Sulmona. La donna vive sola in casa, ha due figli, ed è una professionista molto conosciuta e apprezzata nella zona. Ad attutire la sua caduta sarebbe stata una rete di recinzione.