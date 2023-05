Cade dall'impalcatura, grave 64enne

A Sant'Egidio alla Vibrata, un uomo è in gravi condizioni dopo essere caduto da un'impalcatura facendo un volo di quattro metri. Si tratta di un artigiano di 64 anni, imprenditore originario della Val Vibrata. L'uomo è stato soccorso e trasportato, in codice rosso, con l'eliambulanza del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nereto, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, il personale della Asl Teramo e del Servizio tutela salute luoghi di lavoro.