Chieti Basket sconfitto in Gara 1

La Mokambo Chieti Basket cede all'overtime è consegna Gara 1 della serie playout a Casale Monferrato. A 10'' dal termine è Formenti a permette al sestetto ospite di portare a casa il primo match per 72-78. Martedì alle 20.30 le due formazioni torneranno ad affrontarsi in gara 2, prima che la serie si trasferisca in Piemonte. Chieti avrà il vantaggio di poter giocare in casa l'eventuale bella.

Tabellino:

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 – Novipiù Casale Monferrato 72-78 (19-26; 29-35; 45-52; 64-64)

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 72: Bartoli 11, Roderick 6, Serpilli 24, Mastellari 11, Jackson 7, Febbo NE, Spizzichini 0, Ancellotti 13, Reale 0, Thioune 0.

Novipiù Casale Monferrato 78: Formenti 20, Sarto 6, Justice 15, Carver 8, Ellis 15, Mele NE, Ghirlanda NE, Leggio 2, Valentini 0, Martinoni 12, Poom NE.