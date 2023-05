Chieti travolta dalla Stella Azzurra, ora la salvezza passa dai playout

Serviva una vittoria con almeno 5 punti di margine e invece è arrivata una sconfitta per 92-76, che condanna la Mokambo Chieti ad affidarsi alla lotteria dei playout per conquistare la salvezza. Quello che per la squadra di coach Rajola era come uno spareggio, ossia la sfida sul campo della Stella Azzurra nel recupero della 7a giornata del girone salvezza di Serie A2, si è risolto nel peggiore dei modi. Biancorossi subito sotto 12-2 dopo soli 4 minuti di gioco e poi 24-18 alla fine del primo quarto. I teatini provano a rimettersi in partita ma gli avversari non perdono mai il controllo, e alla sirena del ventesimo minuto il punteggio è 47-37. Nel terzo parziale, chiuso sul 73-57, la Stella Azzurra allunga di nuovo toccando anche il massimo vantaggio e arrivando anche sul +20. Non bastano i 19 punti complessivi di Serpilli a ridare fiato a Chieti: già a 5' dalla fine il risultato è segnato, e il -16 finale descrive una partita senza storia.