Quattro arresti nell'operazione "Alto Impatto"

Sono quasi tutti legati allo spaccio di droga gli arresti delle forze dell'ordine impegnate, eseguiti, ieri, nei corso dei controlli su tutto il territorio della città di Pescara nell'ambito dell'operazione interforze “Alto Impatto”, coordinata dalla Prefettura del capoluogo adriatico sulla base delle indicazione emerse dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del capoluogo adriatico.

55 le unità impiegate nei controlli che hanno riguardato 394 persone e 151 veicoli. In manette donna di anni 29, residente a Pescara, già sottoposta agli arresti domiciliari, colta in flagranza mentre cedeva una dose di eroina. Un'altra 31enne pescarese, invece, è stata trovata in possesso di cocaina ed eroina, finalizzato allo spaccio. Un 40enne, sempre residente a Pescara, è trovato in possesso di hashish e cocaina. Complessivamente sequestrati circa 60 gr. di cocaina, 56 gr. eroina; e 19 gr. di hashish.

Nel corso dell'operazione, eseguito anche un ordine di carcerazione per un 36enne romeno, residente a Pescara, che deve espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per reati contro la persona commessi nell’anno 2017; due disposizioni di arresti domiciliari, per un italiano ed un dominicano, in base alle rispettive ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza dell’ Aquila; denunciate a piede libero sei persone e segnalate per uso di sostanze stupefacenti altri otto.