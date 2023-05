Condanna per omicidio colposo

Cristian Terilli, 28 anni, residente nel frusinate, morì tre anni fa travolto da un robot dello stabilimento ex Sevel di Atessa. Con l'accusa di omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Lanciano, Giovanni Nappi, ha condannato con rito abbreviato a un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) Renato Di Carlo, 59 anni di Cassino, legale rappresentante e datore di lavoro di una ditta esterna, “Sinergia srl”. Con le medesime accuse in concorso, nel dicembre scorso il giudice aveva rinviato a giudizio Giancarlo Torrice di Cassino, sempre della “Sinergia srl” e Pietro Ottavis della Comau di Grugliasco (Alessandria). Per entrambi il processo ordinario inizierà il prossimo 19 settembre. Gli imputati fanno parte della Comau di Torino, azienda della galassia ex Fca che vinse l'appalto e della ditta di subappalto Sinergia srl di Cassino. Dall'inchiesta era già uscita di scena la Sevel i cui responsabili sono stati prosciolti perchè estranei ai fatti. Per il Pm di Lanciano, Serena Rossi, ci furono negligenza, imperizia e imprudenza, oltre alla violazione delle norme sulla sicurezza.