Confiscati beni per 180 milioni ai fratelli Ciaccia

Conti correnti, partecipazioni in società, immobili di pregio e auto di lusso per un valore di circa 180 milioni di euro. Il patrimonio di Davide e Mario Ciaccia, imprenditori edili ed ex proprietari del Teramo calcio, è stato confiscato dalla Guardia di Finanza di Roma. Le Fiamme Gialle - su mandato della procura capitolina - hanno ricostruito una serie di operazioni finanziarie fittizie volte a rappresentare una situazione florida che serviva a ottenere finanziamenti dalle banche e rassicurare i creditori. I Ciaccia, che in passato erano stati agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, sono stati ritenuti “pericolosi sotto il profilo sociale” e nei loro confronti è scattata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni.