Crescono le auto green, ma non basta

Nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione in Abruzzo hanno raggiunto 24.069 vetture (+47% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 2,7%, con le elettriche che si fermano allo 0,2%. Dati quindi in crescita ma non ancora sufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto.

Lo attesta un’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, realizzata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Sempre nel 2022 sono 501.190 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (55,5% sul totale), di cui ben 103.581 addirittura Euro 0-1 (11,5%). Anche considerando l’età media, oltre quattro auto su dieci, pari a 395.470 vetture, hanno 15 anni o più.

Le elettriche “pure” nella regione rappresentano la quota minoritaria (0,2%) e anche se si considerano le ibride ed elettriche insieme, la media non supera il 2,7% del totale. In particolare, a Pescara si registra il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (3,2%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Teramo (2,7%), L’Aquila e Chieti (2,4%). La provincia che ha visto nel 2022 la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2021 è Teramo (+52%).

Guardando alla classe di emissioni, il tasso più alto di vetture datate (Euro 4 o inferiore) si registra nella provincia dell’Aquila, con il 58,2% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Chieti (56,4%), Teramo (54,4%) e Pescara (52,7%).

Se si considerano solo le auto Euro 0 e 1, è Teramo la provincia con il valore percentuale più alto (12%), mentre dal punto di vista quantitativo al primo posto troviamo Chieti, dove circolano 30.030 Euro 0-1.