Crolla un albero, paura ad Atri

Intorno alle 3 di questa notte un cipresso alto più di 10 metri che si trovava nel cortile del Poliambulatorio della ASL di Atri si è sradicato, abbattendosi sulla recinzione e sulla sede stradale. Sul posto, in viale Risorgimento, è intervenuta una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi. Fortunatamente in quel momento non c'erano auto o persone in transito. I vigili, giunti sul posto con due mezzi operativi, hanno lavorato circa tre ore per rimuovere il grosso albero impiegando un'autogru inviata sul posto dal comando di Teramo ed utilizzando una motosega per tagliare i rami e sezionare il tronco in varie parti che sono state poi sistemate nell'area a ridosso della recinzione del Poliambulatorio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato di Atri per regolare il transito delle auto e il personale dell'ENEL per mettere in sicurezza una linea elettrica aerea tranciata dall'albero.