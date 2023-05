Daspo per sette ultras

Divieto d'accesso da quattro a sette anni in tutti gli stadi italiani e dell'Unione Europea. E' la misura convalidata dal Gip del Tribunale di Chieti a carico di sette tifosi della Vastese, identificati dalla Polizia di Stato e denunciati per i disordini seguiti alla partita di calcio Vastese-Termoli del 14 maggio scorso. Terminata 2-1 per i molisani, la gara segnò la retrocessione della squadra biancorossa nel campionato di Eccellenza. Gli agenti del commissariato di Vasto hanno già identificato altri responsabili degli scontri: alcuni della tifoseria del Francavilla, gemellata con quella vastese, altri del Termoli. Durante gli scontri una quindicenne spettatrice vastese venne colpita al volto da una bottiglia e ricoverata in ospedale. Per i sette denunciati anche l'obbligo di firma quindici minuti prima e dopo inizio e fine delle gare di calcio della Vastese di campionato, in coppa e amichevoli.